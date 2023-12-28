Без шоу и фатализма: почему Авдеевка – не Бахмут и какие последствия для Украины будет иметь ее потеря

Борьба за населенный пункт продолжается с начала полномасштабной войны

Ситуация в Авдеевке остается напряженной уже несколько месяцев. Несмотря на то, что данные о потерях личного состава ВСУ засекречены, из интенсивности боев можно заключить, что Украина платит высокую цену за удержание этого города. В соцсетях Авдеевку уже окрестили "вторым Бахмутом", а ее возможную потерю связывают с серьезными последствиями для наших позиций на фронте и морального положения украинцев в целом.

"Телеграф" разбирался, насколько критична ситуация на этом участке фронта и действительно ли оккупация Авдеевки может изменить ход боевых действий на Восточном направлении.

Не Бахмут

Авдеевка Донецкой области остается одной из стратегических целей РФ с первых дней вооруженной агрессии на востоке Украины. Во время эскалации боевых действий весной и летом 2022 года россияне даже устраивали обстрелы позиций ВСУ фосфорными бомбами, однако захватить город им не удалось.

В течение последних трех месяцев оккупанты нарастили темпы наступления, атакуя Авдеевку со стороны Донецка. В общей сложности на штурм населенного пункта Россией брошено около 40 тысяч военных. По состоянию на середину декабря враг вел штурмовые действия по меньшей мере в 16 местах с небольшим продвижением на севере у Степного. В настоящее время ВСУ фиксируют до сотни боевых столкновений в сутки.

На днях ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, ссылаясь на информацию из собственных источников на фронте, заявил, что, вероятно, ВСУ придется выйти из Авдеевки до конца 2023 года.

Учитывая горький опыт потери Бахмута, содержание которого в течение девяти месяцев стоило Украине больших человеческих жертв, в тылу появились упадочные настроения. Отвечать на сложные вопросы пришлось самому главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"Не нужно нам зацикливаться и делать какое-то шоу или скорбь вокруг конкретного населенного пункта. Ведение действий подчиняется своим законам, которые не зависят, понравится ли это депутатам или журналистам. У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут за два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей, а потом отвоюем", — прокомментировал ситуацию в Авдеевке генерал.

Проведение пораженческих параллелей между Авдеевкой и Бахмутом выгодно только россиянам и их марионеткам за границей, уверен военный аналитик Дмитрий Снегирев. Эксперт вспоминает ряд публикаций журналиста-русофила Юлиана Репке в немецком таблоиде Bild, в которых автор уверял, что ВСУ вышли из Степного в Бердичи или сдали Старомайорское. Оба сообщения оказались откровенными фейками. Ту же технологию для раскачки украинского общества пропагандисты используют и в случае с Авдеевкой.

"Это информационно-психологические операции для создания соответствующего информационного климата внутри Украины. Сравнение ситуации в Авдеевке с Бахмутом россияне аргументируют использованием той же тактики "малых котлов" для взятия под контроль наших локаций. Не случайно основные удары сейчас наносят по флангам, чтобы запереть оперативное окружение в районе населенного пункта Ласточкино, что даст контроль над важной трассой.

В то же время ВСУ удерживали Бахмут даже после перехода под контроль РФ основных локаций, и продолжалась эта оборона девять месяцев. Если добавить к этому, что Авдеевка, в отличие от Бахмута, была подготовлена к обороне и имеет систему укреплений, легкой борьбы для оккупантов не будет, - говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Ситуация на сегодняшний день и последствия потери

Начинать следует с того, что сейчас нет оснований говорить об оперативном окружении ВСУ в районе Авдеевки и наличии предпосылок для ухода из населенного пункта, отмечает Дмитрий Снегирев.

По словам аналитика, у оккупантов есть определенные тактические успехи на нескольких направлениях, но они не критичны для удержания нами позиций и изменения ситуации на линии боевого столкновения в целом.

"Сейчас ширина коридора от 6,5 до 7 километров позволяет проводить ротации личного состава, подвоз БК и вывоз раненых", – говорит эксперт.

Впрочем, ситуация действительно сложная. По словам военного и политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", эксперта Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука Александра Коваленко, сегодня Авдеевка является самой сложной точкой на фронте не только из-за сверхвысокой интенсивности боев и концентрации личного состава врага на километр фронта, но и достаточно ограниченной логистики из западного сектора.

Основной логистической артерией является трасса 0542 (Орловка — Семеновка — Новоселовка Первая — Желанне), поэтому все зависит от контроля над ней. Если контроль будет потерян, город попадет в окружение.

"На Авдеевку оказывается серьезное давление с большим количеством личного состава ВС РФ, чем это было в Бахмуте. В последнем воевали преимущественно наемники ЧВК "Вагнер", главарь которой был заинтересован во взятии именно этого населенного пункта. В Авдеевке воюет регулярная армия, а в ее захвате политически заинтересован лично Владимир Путин. Недаром он уже дважды приезжал в штаб Южного округа в Ростове-на-Дону, чтобы лично пообщаться с Шойгу и Герасимовым", – отмечает эксперт.

По словам Александра Коваленко, высшее военно-политическое руководство РФ рассчитывало, что оккупация города произойдет до проведения ежегодной "прямой линии" Владимира Путина 14 декабря, чтобы кремлевский диктатор мог продемонстрировать россиянам хоть какие-то новые достижения в так называемой "СВО". Этого не произошло, поэтому дедлайн перенесли в Новый год. Не исключено, что в следующий раз "взятие" Авдеевки запланируют на президентские выборы в России.

И хотя полностью исключать вероятность оккупации населенного пункта нельзя, это не станет для Украины роковой стратегической утратой, говорит эксперт.

"Если мы уже вспоминаем Бахмут, давайте отметим, что оккупация этого города не стала угрозой ни для Славянска, ни для Краматорска. Потенциальная потеря Авдеевки – это потеря возможности влияния на Донецк с севера, но это не обвал всего фронта. К наиболее важному Покровску 35–40 км рубежей, линий обороны и не очень легкого ландшафта.

Российская пропаганда может рассказывать, что после падения Авдеевки, они через Покровск и Павлоград выйдут на Днепр. Для понимания: Авдеевка находится в двух километрах от ближайшей линии столкновения под Донецком. Для преодоления этого расстояния оккупантам понадобилось полтора года. В Днепр идти придется 200 км. Вот и считайте", – говорит Александр Коваленко.

В 2022 году ВСУ освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий и 28% всех захваченных Россией территорий. Теперь украинцам следует осознать, что дальнейшая борьба будет более сложной и длинной. В конце концов, главное то, что после почти двух лет полномасштабной войны, мы боремся за Киев или Хмельницкий, а все за ту же Авдеевку, о которую россияне ломают зубы с 2015 года.