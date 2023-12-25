Не освобождение территорий: нардеп-ветеран назвал главную цель стратегии на фронте в 2024-м

Если сравнивать с результатами, которых все ждали, то 2023 год можно называть неуспешным

Уходящий 2023 год с военной точки зрения был успешным для Украины. Даже несмотря на то, что он мог не оправдать ожиданий некоторых.

Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал полковник Службы безопасности Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он отметил, что конечно, если сравнивать с результатами, которых все ждали, то 2023 год можно называть неуспешным, потому что мы не вышли к Азовскому морю.

"Однако, по моему мнению, 2023 год был успешным с точки зрения военной кампании. Мы не потеряли новые территории, воюя против армии, в несколько раз превышающей нас в ресурсах. Уничтожили несколько сот тысяч русских солдат, несколько тысяч танков, многие артиллерии, склады с боеприпасами", — говорит он.

В следующем же году, считает Костенко, стратегия Украины, прежде всего, должна быть сконцентрирована на уничтожении группировок врага.

"Освобождение территорий станет следствием этой стратегии", — сказал Костенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Шойгу доложил Путину о "полном захвате" Марьинки.