Шойгу доложил Путину о "полном захвате" Марьинки: что известно

Оккупанты якобы оттеснили ВСУ от Донецка

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о якобы полном захвате города Марьинка (Донецкая область). В ВСУ пока никак не комментировали информацию, но, к сожалению, мониторинговые паблики уже обновили данные.

Так, по данным российских пропагандистов, Шойгу на встрече с президентом РФ доложил, что войска оккупантов якобы полностью освободили город Марьинка, который находится под Донецком.

"Российские войска полностью захватили Марьинку. Захват этого города позволяет эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ", — утверждает российский генерал.

Путин прокомментировал слова Шойгу следующим образом:

"Со взятием Марьинки российские войска отодвигают от Донецка боевые подразделения противника. …Участники взятия Марьинки достойны госнаград, подготовьте представления", – сказал Путин.

В настоящий момент никаких официальных комментариев по этому поводу в ВСУ не давали, поэтому информацию сейчас не возможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако, стоит отметить, что еще в начале декабря Украинский военный Николай Ворошнов с позывным "Канада" на своей странице в Facebook писал, что "Марьинка пала". Но на тот момент в ВСУ опровергали захват города.

В это же время популярное украинское мониторинговое сообщество обновило свои карты DeepState. По их данным, город Марьинка якобы действительно захвачен врагом.

Напомним, что Марьинка — это город, который находится на линии фронта с 2014 года. Он расположен практически впритык к Донецку. И от него до ближайшего района областного центра можно дойти пешком до 20-30 минут. В конце осени-начале зимы 2023 года враг в этом районе значительно усилил свои штурмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на одном из направлений у украинских военных есть успехи в результате удачных контратак.