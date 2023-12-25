Шойгу доповів Путіну про "повне захоплення" Мар'їнки: що відомо

Окупанти нібито відтіснили ЗСУ від Донецька

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Володимиру Путіну про нібито повне захоплення міста Мар’їнка (Донецька область). У ЗСУ поки що ніяк не коментували інформацію, але, на жаль, моніторингові пабліки вже оновили дані.

Так, за даними російських пропагандистів, Шойгу на зустрічі з президентом РФ доповів, що війська окупантів нібито повністю звільнили місто Мар’їнка, яке знаходиться під Донецьком.

"Російські війська повністю захопили Мар’їнку. Захоплення цього міста дозволяє ефективніше захищати Донецьк від вогню ЗСУ", — стверджує російський генерал.

Путін прокоментував слова Шойгу так:

"Зі взяттям Мар’їнки російські війська відсувають від Донецька бойові підрозділи противника. …Учасники взяття Мар’їнки гідні держнагород, підготуйте представлення", – сказав Путін.

Наразі жодних офіційних коментарів із цього приводу у ЗСУ не давали, тому інформацію зараз неможливо ні підтвердити, ні спростувати. Однак, варто зазначити, що ще на початку грудня Український військовий Микола Ворошнов із позивним "Канада" на своїй сторінці у Facebook писав, що "Мар’їнка пала". Але на той момент у ЗСУ спростовували захоплення міста.

У цей же час популярна українська моніторингова спільнота оновила свої карти DeepState. За їхніми даними, місто Мар’їнка нібито справді захоплене ворогом.

Нагадаємо, що Мар’їнка — це місто, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. Він розташований практично впритул до Донецька. І від нього до найближчого району обласного центру можна дійти пішки до 20-30 хвилин. Наприкінці осені-початку зими 2023 року ворог у цьому районі значно посилив свої штурми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на одному з напрямків українські військові мають успіхи внаслідок вдалих контратак.