Не звільнення територій: нардеп-ветеран назвав головну мету стратегії на фронті в 2024-му

Якщо порівнювати з результатами, на які всі чекали, то 2023 рік можна називати неуспішним

Минаючий 2023 рік з військової точки зору був успішним для України. Навіть попри те, що він міг не виправдати сподівань деяких.

Таку думку в інтерв’ю "Укрінформу" висловив полковник Служби безпеки України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. Він зазначив, що звичайно, якщо порівнювати з результатами, на які всі чекали, то 2023 рік можна називати неуспішним, тому що ми не вийшли до Азовського моря.

"Однак, на мою думку, 2023 рік був успішним із точки зору воєнної кампанії. Ми не втратили нові території, воюючи проти армії, яка в декілька разів перевищує нас у ресурсах. Знищили кілька сотень тисяч російських солдат, кілька тисяч танків, багато артилерії, складів із боєприпасами", — каже він.

Наступного року, вважає Костенко, стратегія України насамперед має бути сконцентрована на знищенні угруповань ворога.

"Звільнення територій стане наслідком цієї стратегії ", — сказав Костенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Шойгу доповів Путіну про "повне захоплення" Мар’їнки.