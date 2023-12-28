Путин назначил новый дедлайн: когда россияне хотят захватить Авдеевку, и чем это грозит Украине

Потенциальная потеря Авдеевки – это потеря возможности влияния на Донецк с севера, но это не обвал всего фронта

Высшее военно-политические руководство РФ рассчитывало, что захват города Авдеевки произойдет до проведения ежегодной "прямой линии" Владимира Путина 14 декабря. Тем самым российский диктатор смог бы продемонстрировать своему народу хоть какие-нибудь успехи на так называемой "сво".

Поскольку ожидаемые успехов захватчики не добились, дедлайн перенесли уже на новый год. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный и политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука Александр Коваленко.

По его словам, не исключено, что следующий дедлайн будет перенесен на президентские выборы России, которые пройдут в 2024 году. В то же время Коваленко подчеркнул, что исключать оккупацию Авдеевки все же нельзя, но роковой потерей для Украины это не станет в стратегическом плане.

"Если мы уже вспоминаем Бахмут, давайте отметим, что оккупация этого города не стала угрозой ни для Славянска, ни для Краматорска. Потенциальная потеря Авдеевки – это потеря возможности влияния на Донецк с севера, но это не обвал всего фронта. К наиболее важному Покровску 35–40 км рубежей, линий обороны и не очень легкого ландшафта", — сказал эксперт.

Также Коваленко сказал, что пропаганда может рассказывать, что после падения Авдеевки, они через Покровск и Павлоград выйдут на Днепр.

"Для понимания: Авдеевка находится в двух километрах от ближайшей линии столкновения под Донецком. Для преодоления этого расстояния оккупантам понадобилось полтора года. В Днепр идти придется 200 км. Вот и считайте", – подчеркнул собеседник издания.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Без шоу и фатализма: почему Авдеевка – не Бахмут и какие последствия для Украины будет иметь ее потеря.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал Николай Маломуж дал прогноз по боям за Авдеевку до конца 2023 года. По его словам, у украинских военных в этом населенном пункте хорошие оборонные позиции.