Там уничтожается техника и оккупанты: "перекресток смерти" под Авдеевкой показали на видео

Россия не жалеет ни людей, ни технику

Украинские военные продолжают держать оборону в районе Авдеевки, нанося противнику большие потери в технике и личном составе. В сети показали "перекресток смерти" на Авдеевском направлении, где враг потерял множество техники.

"Перекресток смерти на Авдеевском направлении. Здесь уже много уничтоженной российской техники, но свою смерть находят и вражеские штурмовики", — подписал кадры блогер и общественный деятель Сергей Стерненко, опубликовавший видео в своем Telegram-канале.

Отметим, по словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, несмотря на огромные потери, россияне продолжают отправлять под Авдеевку новые подкрепления. Они не жалеют ни людей, ни вооружения, ни военной техники.

Как сообщал "Телеграф", украинские защитники удерживают оборону на Авдеевском направлении. В то же время, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в случае необходимости он отдаст приказ на отход, потому, что "Генштабу важнее сохранение жизни людей, а не территорий". Залужный допустил, что при наличии тех средств, которыми располагает РФ, Авдеевку уже через 2-3 месяца может постичь судьба Бахмута.

"Телеграф" разбирался, насколько критична ситуация на том участке фронта и действительно ли оккупация Авдеевки может изменить ход боевых действий на Восточном направлении: Без шоу и фатализма: почему Авдеевка – не Бахмут и какие последствия для Украины будет иметь ее потеря