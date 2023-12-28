Там знищується техніка та окупанти: "перехрестя смерті" під Авдіївкою показали на відео

Росія не шкодує ані людей, ані техніку

Українські військові продовжують тримати оборону в районі Авдіївки, завдаючи противнику великих втрат у техніці та особовому складі. У мережі показали "перехрестя смерті" на Авдіївському напрямку, де ворог втратив безліч техніки.

"Перехрестя смерті на Авдіївському напрямку. Тут уже багато знищеної російської техніки, але свою смерть знаходять і ворожі штурмовики", — підписав кадри блогер та громадський діяч Сергій Стерненко, який опублікував відео у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, за словами командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, попри величезні втрати, росіяни продовжують відправляти під Авдіївку нові підкріплення. Вони не шкодують ні людей, ні озброєння, ні військової техніки.

Як повідомляв "Телеграф", українські захисники утримують оборону на Авдіївському напрямі. Водночас за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у разі потреби він віддасть наказ на відхід, тому що "Генштабу важливіше збереження життя людей, а не територій". Залужний припустив, що за наявності тих засобів, які має РФ, Авдіївку вже через 2-3 місяці може спіткати доля Бахмута.

"Телеграф" розбирався, наскільки критична ситуація на тій ділянці фронту і чи справді окупація Авдіївки може змінити перебіг бойових дій на Східному напрямі: Без шоу та фаталізму: чому Авдіївка – не Бахмут і які наслідки для України матиме її втрата