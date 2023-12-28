В Україні дізналися, хто міг вчинити жорстокий розстріл десантників біля Роботиного

Ця російська дивізія відома своїми воєнними злочинами

У страті трьох українських військовополонених неподалік від Роботиного Запорізької області підозрюють військових із російської 76-ої гвардійської десантно-штурмової дивізії. Ще цей ворожий підрозділ відомий як "Псковська десантна дивізія".

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов. За його словами, імена загиблих військовослужбовців Збройних сил України встановлені, наразі верифікуються і будуть оприлюднені згодом. Водночас у прокуратурі не готові коментувати, де нині тіла полеглих військових.

"На цей час ми можемо підтвердити справжність відео. Нами були встановлені наші військовослужбовці, які були жорстоко вбиті. Більше того, ми зараз встановлюємо причетних осіб до цього злочину. Ми маємо припущення вважати, що до здійснення цього злочину має відношення 76-а десантна дивізія (армії – ред.) Російської Федерації. Але ці дані ми наразі перевіряємо. Ця дивізія вже відома воєнними злочинами, які вчинялися в Україні, зокрема на Київщині", – заявив Бєлоусов.

За його словами, інформація про вчинок російської армії потрапила до правоохоронних органів 16 грудня. Бєлоусов зазначив, що саме тоді, ймовірно, й була вчинена страта українських полонених російськими військовими.

"Розслідування нами було розпочато одразу, 16 грудня цього року – як тільки інформація потрапила до правоохоронних органів, просто в публічній площині з’явилась нещодавно. У нас є інформація саме про (страту – ред.) 16 грудня", – сказав він.

Посадовець також пояснив, що у такій поведінці російських військових на Запоріжжі Офіс генпрокурора України вбачає системність. За словами Бєлоусова, цього ж місяця було встановлено використання російською армією українських військових як живого щита.

"Лише протягом останнього місяця саме біля цього населеного пункту в Запорізькій області був випадок використання наших полонених як живого щита, фактично в тому самому районі. Це знову говорить про системність практики, що це не поодинокий випадок, і що про це точно знає командування Російської Федерації, підлеглі якого здійснюють ці злочини. А можливо, навіть інструктує своїх підлеглих у цьому плані", – заявив керівник департаменту ОГП.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна верифікувала відео, на якому російські терористи використовували українських військовополонених у якості "живого щита" та встановила конкретних осіб, які скоїли цей воєнний злочин. Проте Міжнародний комітет Червоного Хреста й Організація об’єднаних націй проігнорували цей інцидент, нібито нічого не відбувається.