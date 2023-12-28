В Украине узнали, кто мог совершить жестокий расстрел десантников возле Работино

Эта российская дивизия известна своими военными преступлениями

В казни троих украинских военнопленных возле Работино Запорожской области подозревают военных из российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Еще это вражеское подразделение известно как "Псковская десантная дивизия".

Об этом в эфире Радио Свобода заявил руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов. По его словам, имена погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины установлены, сейчас они верифицируются и будут обнародованы впоследствии. В то же время в прокуратуре не готовы комментировать, где сейчас тела павших военных.

"В настоящее время мы можем подтвердить подлинность видео. Нами были установлены наши военнослужащие, которые были жестоко убиты. Более того, мы сейчас устанавливаем причастных к этому преступлению лиц. Мы имеем предположение считать, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия (армии – ред.) Российской Федерации. Но эти данные мы проверяем. Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности на Киевщине", – заявил Белоусов.

По его словам, информация о преступлении российской армии попала в правоохранительные органы 16 декабря. Белоусов отметил, что именно тогда, вероятно, была совершена казнь украинских пленных российскими военными.

"Расследование нами было начато сразу, 16 декабря этого года — как только информация попала в правоохранительные органы, просто в публичной плоскости появилась недавно. У нас есть информация именно о (казни — ред.) 16 декабря", — сказал он.

Чиновник также пояснил, что в таком поведении российских военных на Запорожье Офис генпрокурора Украины видит системность. По словам Белоусова, в этом же месяце было установлено использование российской армией украинских военных в качестве живого щита.

"Только в течение последнего месяца именно возле этого населенного пункта в Запорожской области был случай использования наших пленных как живого щита, фактически в том же районе. Это снова говорит о системности практики, что это не единичный случай, и что об этом точно знает командование Российской Федерации, подчиненные которого совершают эти преступления. А возможно, даже инструктирует своих подчиненных в этом плане", – заявил руководитель департамента ОГП.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина верифицировала видео, на котором российские террористы использовали украинских военнопленных в качестве "живого щита" и установили конкретных лиц, совершивших это военное преступление. Однако Международный комитет Красного Креста и Организация объединенных наций проигнорировали этот инцидент, как будто ничего не происходит.