Им все равно: Лубинец раскритиковал реакцию ООН и Красного креста на "живой щит" из украинских пленных

ООН и МККК в последнее время систематически игнорируют военные преступления россиян

Украина верифицировала видео, на котором российские террористы использовали украинских военнопленных в качестве "живого щита" и установила конкретных лиц, совершивших это военное преступление. Однако Международный комитет Красного Креста и Организация объединенных наций проигнорировали этот инцидент, как будто ничего не происходит.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Национального телемарафона. По его словам, видео, на котором террористы пытаются прикрываться украинскими пленниками, настоящее.

"Нам удалось установить, что это видео точно не смонтировано, что оно реально. Мы понимаем, где оно было записано, кем именно. И предварительно у нас даже есть предположение, кто из военнослужащих ВС РФ совершал это преступление", – отметил он.

По его словам, хотя нарушение российскими террористами любых законов и обычаев войны является, к сожалению, привычной картиной, но такое увидели впервые. Омбудсмен признал, что информация о таком была и раньше, но теперь это удалось запечатлеть на видео.

Но несмотря на то, что это – вопиющее нарушение россиянами Женевских конвенций и открытое совершение военного преступления, о чем проинформировали МККК и ООН, никакой реакции от этих двух организаций не последовало. Лубинец отметил, что в последнее время такое происходит системно.

"Снова мы сообщаем о военных преступлениях и снова никакой реакции", – резюмировал он.

Напомним, ранее в СМИ появилось видео, на котором была показана казнь украинских военных россиянами. Все это, предварительно, произошло в районе населенного пункта Степное Донецкой области, недалеко от Авдеевки. Военное преступление россиян было снято с воздуха с помощью квадрокоптера. Собратьев убитых Александр Колым заявил, что его группа больше не будет брать оккупантов в плен.

А совсем недавно террористы произвели еще один расстрел пленных, на этот раз возле Авдеевки.