Їм все одно: Лубінець розкритикував реакцію ООН та Червоного хреста на "живий щит" з українських полонених

ООН та МКЧХ останнім часом систематично ігнорують воєнні злочини росіян

Україна верифікувала відео, на якому російські терористи використовували українських військовополонених у якості "живого щита" та встановила конкретних осіб, які скоїли цей воєнний злочин. Проте Міжнародний комітет Червоного Хреста й Організація об’єднаних націй проігнорували цей інцидент, нібито нічого не відбувається.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі Національного телемарафону. За його словами, відео, на якому терористи намагаються прикриватися українськими полоненими, справжнє.

"Нам вдалось встановити, що це відео точно не змонтоване, що воно реальне. Ми розуміємо, де воно було записане, ким саме. І попередньо у нас навіть є припущення, хто з військовослужбовців ЗС РФ вчиняв цей злочин", – зазначив він.

За його словами, хоча порушення російськими терористами будь-яких законів та звичаїв війни є, нажаль, звичною картиною, але таке побачили вперше. Омбудсмен визнав, що інформація про таке була й раніше, але тепер це вдалося зафіксувати на відео.

Але попри те, що це – кричуще порушення росіянами Женевських конвенцій та відкрите скоєння воєнного злочину, про що поінформували МКЧХ та ООН, жодної реакції від цих двох організацій не було. Лубінець зазначив, що останнім часом таке відбувається системно.

"Знову ми повідомляємо про воєнні злочини та знову жодної реакції", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилося відео, на якому було показано страту українських військових росіянами. Все це, попередньо, сталося в районі населеного пункту Степне Донецької області, що неподалік Авдіївки. Воєнний злочин росіян було знято з повітря за допомогою квадрокоптера. Побратим вбитих Олександр Колим заявив, що його група більше не братиме окупантів у полон.

А зовсім нещодавно терористи скоїли ще один розстріл полонених, цього разу – біля Авдіївки.