ВСУ могут уйти из Авдеевки? Залужный рассказал, чего и когда ждать

У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении.

Украинские военные продолжают держать оборону в районе Авдеевки и наносят противнику большие потери в технике и личном составе. Но в случае необходимости Залужный отдаст приказ на отход, потому, что "Генштабу важнее сохранение жизни людей, а не территорий".

Об этом он заявил на закрытом брифинге. Залужный допустил, что при наличии тех средств, которыми располагает РФ, Авдеевку уже через 2-3 месяца может постичь судьба Бахмута.

"У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом".

При этом главком отметил, что Силам обороны дорог каждый клочок земли, который они будут оборонять ровно столько, сколько будет сил. Но, если сил недостаточно – "сохраняем людей, а потом отвоюем".

"Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь "шоу или скорбь" вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам", - сказал Залужный.

Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный прокомментировал ситуацию в Марьинке.