Что с Марьинкой? Залужный дал ответ

Враг уничтожает в городе улицу за улицей, квартал за кварталом

Украинские воины продолжают удерживать позиции на севере Марьинки Донецкой области, но самого этого города больше нет. Российские оккупанты буквально стерли его с лица земли.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал во вторник, 26 декабря, в ходе брифинга. По его словам, Марьинка продержалась почти два года.

"На сегодняшний день наши войска еще находятся в северной его части. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта. Но я могу сказать, что этого населённого пункта больше не существует, россияне уничтожают квартал за кварталом, улицу за улицей", — отметил Залужный.

Главком добавил, что украинские военные отошли на окраины Марьинки. Однако в этом нет ничего такого, что могло бы вызвать общественный резонанс.

"Ситуация абсолютно такая, как была в Бахмуте − уничтожаются улица за улицей, квартал за кварталом, наши бойцы − и после этого имеем то, что имеем. Это война, поэтому то, что мы сейчас отошли на окраины Марьинки и в некоторых местах уже обустроили позиции за Марьинкой − в этом нет ничего такого, что может вызвать какой-то там общественный резонанс. Война, к сожалению, она такая", — подчеркнул Залужный.

Справка:

Марьинка — это город в Донецкой области, находящийся на линии фронта с 2014 года. Он расположен почти впритык к Донецку. Российские оккупанты значительно усилили штурмы этого города в конце осени-начале зимы текущего года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отчитался о якобы полном захвате Марьинки российскими оккупантами. В то же время в ВСУ ответили, что говорить о полном захвате некорректно. Силы обороны находятся в административных границах Марьинки.