Путін назначив новий дедлайн: коли росіяни хочуть захопити Авдіївку і чим це загрожує Україні

Потенційна втрата Авдіївки – це втрата можливості впливу на Донецьк із півночі, але це не обвал усього фронту

Найвище військово-політичне керівництво РФ розраховувало, що захоплення міста Авдіївки відбудеться до проведення щорічної "прямої лінії" Володимира Путіна 14 грудня. Тим самим російський диктатор зміг би продемонструвати своєму народу хоч якісь успіхи на так званій "сво".

Оскільки очікуваних успіхів загарбники не досягли, дедлайн перенесли вже на новий рік. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів військовий та політичний оглядач групи "Інформаційний опір", експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука Олександр Коваленко.

За його словами, не виключено, що наступний дедлайн буде перенесено на президентські вибори Росії, які відбудуться у 2024 році. Водночас Коваленко підкреслив, що виключати окупацію Авдіївки все ж таки не можна, але фатальною втратою для України це не стане у стратегічному плані.

"Якщо ми вже згадуємо Бахмут, давайте зазначимо, що окупація цього міста не стала загрозою ні для Слов’янська, ні для Краматорська. Потенційна втрата Авдіївки – це втрата можливості впливу на Донецьк із півночі, але це не обвал усього фронту. До найважливішого Покровська 35 -40 км рубежів, ліній оборони та не дуже легкого ландшафту", — сказав експерт.

Також Коваленко сказав, що пропаганда може розповідати, що після падіння Авдіївки вони через Покровськ та Павлоград вийдуть на Дніпро.

"Для розуміння: Авдіївка знаходиться за два кілометри від найближчої лінії зіткнення під Донецьком. Для подолання цієї відстані окупантам знадобилося півтора роки. У Дніпро йти доведеться 200 км. От і рахуйте ", – наголосив співрозмовник видання.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Без шоу та фаталізму: чому Авдіївка – не Бахмут і які наслідки для України матиме її втрата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал Микола Маломуж дав прогноз щодо боїв за Авдіївку до кінця 2023 року. За його словами, українські військові в цьому населеному пункті мають хороші оборонні позиції.