Украина и еще 30 стран созывают экстренное заседание Совбеза ООН: в чем причина

Россияне выпустили в сторону Украины 158 снарядов всех возможных типов

Украина совместно с еще 30-ю странами подали запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Причина в массированном ракетно-дроновом ударе России по Украине 29 декабря, который, по информации на вечер, стал причиной гибели 30 украинцев, еще более 160 человек получили ранения.

"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась к Эквадорскому председательству с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН по ракетной и дроновой атаке России, что привело к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х (бывший twitter).

Напомним, россияне выпустили в сторону Украины 158 снарядов всех возможных типов, включая "Шахеды", баллистику и крылатые ракеты. Уничтожены 27 ударных БпЛА и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Сначала оккупанты традиционно атаковали "Шахедами", их было 36. Затем, около шести часов утра вражеские самолеты запустили не менее 90 крылатых ракет. Под ударом были Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье, Конотоп Сумской области.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден отреагировал на удар по Украине. Он назвал его напоминанием миру, что цель президента РФ Владимира Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ. Его необходимо остановить, подчеркнул Байден и призвал Конгресс поддержать выделение помощи Украине.