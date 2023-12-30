Экстренное заседание Совбеза ООН: Гутерреш "решительно осудил" удар по Украине, а РФ пошла на хитрость

США призвали все страны осудить атаку

Украина совместно с еще 30-ю странами инициировали проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с массированным ракетно-дроновым ударом России по нашей стране 29 декабря. В ходе заседания генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил широкомасштабные атаки России на украинские города, население и объекты критической инфраструктуры.

Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, которого цитирует "Укринформ". Гутерреш также акцентировал внимание на гибели и ранении большого количества гражданских лиц.

"Генеральный секретарь решительным образом осуждает широкомасштабный обстрел Российской Федерацией украинских городов и населенных пунктов по всей стране, в том числе гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры", — сказал Дюжаррик.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что 29 декабря РФ осуществила одну из наиболее интенсивных и массированных атак с использованием ракет и беспилотников. Страна-террорист нацелила их на жилые районы, объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты по всей территории Украины. По меньшей мере 30 гражданских лиц и более 160 получили ранения.

"Только взгляните на список целей, которые так "храбро" уничтожила Россия минувшей ночью: роддом, учебные заведения, торговый центр, 45 многоэтажных жилых домов, частные дома, две церкви, коммерческие и складские помещения, автостоянка", – отметил он.

Кислица добавил, что, учитывая сообщения о вторжении российской ракеты в воздушное пространство Польши, "российский воздушный террор представляет опасную угрозу не только для Украины, но и для соседних стран". Постпред подчеркнул, что "единственный способ предотвратить его последствия – продолжать поддерживать Украину путем дальнейшего усиления нашей обороноспособности".

"Пока Россия способна убивать доверие и целостность Совбеза ООН, она будет чувствовать себя свободно, убивая невинных людей в Украине и за ее пределами", — заявил он.

В то же время, США обвинили Россию в целенаправленном отвлечении Совета Безопасности ООН темами о Революции Достоинства в Украине десятилетней давности, пока Москва готовила масштабный удар по украинским городам. Об этом на заседании заявил советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли.

"Два дня назад Российская Федерация организовала заседание Совета Безопасности, чтобы вспомнить о событиях 10-летней давности. Россия заявила, что обсуждение Революции Достоинства позволит членам Совета лучше понять, как эти события повлияли на нынешнюю ситуацию в Украине … Именно на это Россия отвлекала внимание Совета на этой неделе, пока планировала свою крупнейшую воздушную атаку на Украину, ее города и критическую инфраструктуру с начала незаконного полномасштабного вторжения", — сказал он.

Келли подтвердил позицию США, обнародованную президентом Джо Байденом. Он назвал нападение РФ "суровым напоминанием", что Путин не оставил своих целей уничтожить Украину и подчеркнул, что его нужно остановить.

"Мы обратились ко всем членам Совбеза, чтобы они присоединились к нам и решительно осудили эту отвратительную атаку на города и гражданскую инфраструктуру по всей Украине", — подчеркнул представитель США, добавив, что ложь россиян о якобы "ударах по военным целям" не сотрет и не скроет руин по всей территории Украины, а также тысяч невинных жертв с начала войны.

Напомним, 29 декабря россияне ударили по Украине 158 снарядами всех возможных типов, включая "Шахеды", баллистику и крылатые ракеты. Силами ПВО уничтожены 27 ударных БпЛА и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Под ударом были Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье, Конотоп Сумской области.

Как сообщал "Телеграф", Великобритания после массированного российского обстрела в ночь на 29 декабря отправит Украине зенитные ракеты. Они предназначены для систем противовоздушной обороны (ПВО) британского производства.