ВСУ продвинулись под Бахмутом, враг люто штурмует под Авдеевкой: что происходит на фронтах (карта)

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку

Идет 675-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за прошедшие сутки (29 декабря) произошло 56 боевых столкновений. Украинские воины продвинулись к югу от Спорного, в 27 километрах северо-восточнее Бахмута.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), о продвижении на этом участке фронта свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря. По данным Генштаба ВСУ, наши воины на Бахмутском направлении отразили две атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который продолжает пытаться окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. За прошедшие сутки было отбито 8 атак врага в районах Степного и Авдеевки. Еще 21 вражескую атаку наши воины отразили возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там было отбито 9 атак россиян.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области. Там противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника. Враг атаковал западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За сутки 29 декабря россияне совершили более 10 безуспешных штурмовых действий.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 30 декабря Брянск был атакован беспилотниками. Под удар попал радиозавод "Кремний Эл" — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники России, на котором производят компоненты для ракетных комплексов "Искандер" и систем ПВО "Панцирь". Более 90% продукции завода предназначается для военно-промышленного комплекса РФ.