Над городом поднялся дым: жителей Днепра утром разбудил мощный взрыв, что известно (фото)

Взрыв был контролируемым

Около 9:56 в субботу, 30 декабря, в Днепре прогремел взрыв. В этот момент воздушная тревога объявлена не была, позднее стало известно, что он — результат взрывных работ.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Местные паблики публикуют фото задымления, которое возникло после взрыва.

Вместе с тем, сообщалось, что с 9:30 до 10:30 в районе Новоалександровки будут проводиться взрывные работы. Віяснилось, что взрыв был контролируемым. Утилизируют вчерашние не взорванные снаряды, ракеты и остатки дронов.

Тем временем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночь во всех городах и селах Днепропетровщины прошла без обстрелов.

"Область "выдохнула" после ужаса, пережитого накануне… Сегодня в Днепре – день траура по тем, чьи жизнь оборвала вчерашняя ракетная атака по городу. Российские оккупанты убили 6 мирных жителей", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 29 декабря Россия совершила массированный удар по Украине дронами и ракетами. Под удар попали многие города по всей стране, погибло по меньшей мере 30 человек, больше 100 получили ранения. В Днепре под удар попали жилые дома, торговый центр и админздания, а также роддом.

Как сообщал "Телеграф", в ходе удара по Днепру 29 декабря ранения и ушибы получили 28 человек, из них 17 находятся в медучреждениях, все остальные – на амбулаторном лечении. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, а у пострадавшего 1,5-летнего ребенка осколочные травмы лица.