Київ, Харків і не лише: де чули вибухи під час масованої ракетної атаки

Більше години росіяни кошмарять Україну ракетами

Російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня. Вибухи вже було чути у кількох містах.

Станом на 07:00 повітряну тривогу оголошено в кожній області країни. У соціальних мережах повідомили про вибухи у Києві, які пролунали приблизно о 06:45.

Наголошується, що перед цим над містом пролетіла ракета. На момент публікації матеріалу користувачі пишуть про шість вибухів у Києві за цей ранок.

До цього голосно було у Харкові. У мережі повідомляли, що окупанти атакували передмістя.

Водночас приблизно о 06:50 звуки вибухів чули мешканці Кропивницького. Про це інформує "Суспільне".

О 07:20 з’явилася інформація про вибухи у Вінницькій області. Перед цим моніторингові Telegram-канали писали про те, що групи крилатих ракет заходять до Вінниччини.

О 07:35 у моніторингових Telegram-каналах знову повідомили про вибухи у місті Харків. Інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов.

"Харків під масованим ракетним ударом. Дуже небезпечно зараз перебувати поза укриттям", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 січня російські окупанти випустили по Україні 35 безпілотників. У Повітряних силах розкрили деталі щодо кількості знищених повітряних цілей ворога.