Росіяни ракетами вдарили по Україні, говорять про "Кинджали": у двох великих містах чули вибухи

Сьогодні, 31 грудня, в Україні вже вдруге за день оголосили масштабну повітряну тривогу. У ЗСУ знову попереджали про небезпеку.

Про це попереджає пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, тривога була пов’язана із ракетною небезпекою. Справа в тому, що військові зафіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Вся Україна – ракетна небезпека. Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

13:47 У Кропивницькому та Кривому Розі знову пролунали вибухи – моніторингові пабліки.

13:46 Крім загроз "Кинджалів" спостерігається значна активність і ворожої тактичної авіації на півдні та сході. Загроза застосування авіаційних засобів ураження залишається! — ЗС ЗСУ.

13:45 Ракета на Кропивницький — ПС ЗСУ

13:45 Ще запуски "Кинджалів" — моніторингові пабліки.

13:34 Вибухи пролунали у Кривому Розі та Кропивницькому – місцеві пабліки.

12:33 Ракета на Кіровоградщині! Курс – північно-західний! — ЗС ЗСУ.

12:32 Кропивницький – в укриття! — ПС ЗСУ.

12:30 2 борти МіГ-31К, прозвітували про пуски "Кинджалів" — моніторингові паблики.

Крім "Кинджалів" у частині областей спостерігалася загроза застосування балістики, зокрема, у Дніпропетровській області.

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 31 грудня російські окупанти вкотре атакували Україну безпілотними літальними апаратами. Вибухи чули одразу у кількох містах.