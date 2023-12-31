Нічна атака по Україні: де лунали вибухи і що відомо

Окупанти знову влаштували обстріл українських міст

У ніч проти 31 грудня російські окупанти вкотре атакували Україну безпілотними літальними апаратами. Вибухи чули одразу у кількох містах.

Йдеться про Харків, Запоріжжя та Хмельницьку область. У мережі стали з’являтися перші подробиці того, що сталося цієї ночі.

Так, інформацію про вибухи підтвердив заступник голови Хмельницької ОДА Сергій Тюрін на своїй сторінці у Facebook. Під час атаки він закликав кожного перебувати у безпечних місцях.

"Хмельниччина. Жителі області могли чути звуки вибухів. Прошу всіх до відбою тривоги перебувати у укриттях. Деталі незабаром ", — написав Тюрін.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомляв, що в ході атаки по місту в центрі було пошкоджено будівлі. Це не військові об’єкти, а кафе, житлові будинки та офіси.

"Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося — ми непереможні та незламні! Дякую всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів", — зазначив він.

Загалом у Харкові зафіксовано чотири влучення безпілотників цієї ночі. Про це пише "Суспільне", посилаючись на слова спікера облпрокуратури Дмитра Чубенка.

За його совами, в результаті частково зруйновано адміністративні будинки, будівлю комунального підприємства та банку Київського району міста. Інформацію щодо постраждалих встановлюють. За фактом влучень розпочалися досудові розслідування за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни.

Водночас вибухи вночі лунали у Запоріжжі. О 00:44 Повітряні сили України закликали мешканців міста перебувати у безпечних місцях. На той час у Запоріжжі тривала повітряна тривога, а місцеві пабліки писали про те, що у напрямку міста зафіксували рух безпілотників на території Запорізької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 31 грудня сили протиповітряної оборони вночі знищили над Харковом кілька ворожих дронів.