У Харкові пролунала серія вибухів: що відомо

Жителів міста закликали залишатися в укриттях

Харків вчергове опинився під ворожим обстрілом. У суботу, 30 грудня, приблизно о 19:00 у Харкові пролунало декілька вибухів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, було мінімум 5 вибухів.

Поліція Харківської області також повідомила про 5 вибухів. Своєю чергою у місцевих Telegram-каналах повідомили, що було чутно 6 вибухів.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти нанесли понад 6 ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині міста. За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань.

Як повідомили у поліції, за попередніми даними, внаслідок обстрілів у Харкові поранено 4 людини. На місці працюють всі профільні служби: медики, рятувальники, правоохоронці.

Терехов зазначив, що був приліт у житловий будинок в центрі міста. За його словами, сталися серйозні руйнування та пожежа.

Мер міста повідомив, що також є ще руйнування цивільної інфраструктури. Слід зазначити, що за даними Telegram-каналів, в результаті атаки було пошкоджено готель, який знаходиться у центрі міста.

Telegram-канал "Миколаївський Ванек" повідомив, що Харків обстріляли з балістичного озброєння. Попередньо було застосовано ракети С-300.

Нагадаємо, після масованого ракетного удару по Україні 29 грудня зросла кількість жертв у трьох містах. Йдеться про Київ, Запоріжжя та Одесу.