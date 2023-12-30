Вибухи в Бєлгороді: Міноборони РФ визнало, що люди загинули через роботу їхньої ППО

У РФ вже погрожують діями у відповідь

У російському Міністерстві оборони заявили, що вибухи у Бєлгороді були спричинені падінням частин збитих українських ракет. Там також стверджують, що удару по місту нібито було завдано двома ракетами "Вільха" у касетному спорядженні, а також реактивними снарядами РСЗВ "Vampire" чеського виробництва.

Як повідомила пресслужба російського відомства, внаслідок цього загинули 12 дорослих і дві дитини. Також повідомляється про 108 постраждалих.

"Засобами ППО ракети "Вільха" і більша частина реактивних снарядів РСЗВ "Vampire" були перехоплені. Декілька реактивних снарядів та касетні частини від збитих ракет "Вільха" попали по місту Бєлгород", — йдеться у повідомлення.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що у разі "прямого влучення ракет "Вільха" з касетними боєприпасами по місту наслідки були б незмірно важчими". Також там пригрозили діями у відповідь.

Україна не обстрілювала Бєлгород

Джерело "Телеграфа" у спецслужбах повідомило, що Сили оборони не причетні до атаки на Бєлгород. Українська сторона вдарила по військових об’єктах на території РФ, які є законною ціллю війни. Але російська ППО почала збивати українські ракети, що впали на голови росіян.

"Українські сили безпеки та оборони працюють виключно по військовим цілям ворога", — підкреслило джерело в спецслужбах.

Як відомо, у суботу, 30 січня, приблизно о 14:00, у Бєлгороді, що знаходиться за 42 км від кордону з Україною, пролунали потужні вибухи. У кількох місцях спалахнули пожежі.

У Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ поінформували, що всього загинуло 14 осіб, включаючи двох дітей. За останніми даними, постраждали 108 людей.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін дав розпорядження двом міністрам вирушити до Бєлгорода. При цьому російський диктатор навіть не висловив співчуття сім’ям загиблих.