Армія РФ сама вдарила по Бєлгороду? На відео з обстрілами міста побачили дивність

Росіяни встигли звинуватити ЗСУ

Увечері 30 грудня в російському Бєлгороді прогриміли вибухи, в результаті яких 12 людей загинули та понад сотню дістали поранення. Хоча самі росіяни заявляють, що це справа рук ЗСУ, проте аналітики мають дещо іншу думку.

Як інформує OSINT-платформа Liveuamap у соцмережі X, на одному з відеозаписів зафіксовано момент прильоту снаряда від РСЗВ Град, який летів із південно-східного напрямку. Тобто із території Росії.

"Вулиця Попова веде на південь, на цьому відео з розльоту уламків видно, що снаряд прилетів зі сходу, можливо, з південного сходу", — кажуть аналітики.

Крім того, вони звернули увагу на те, що російське Міноборони заявляє, що ЗСУ нібито застосували чеську модифікацію "Града" РМ-70 "Вампір", але в неї максимальна дальність ураження становить лише 20 кілометрів, у той час, як від Бєлгорода до українського кордону щонайменше 35 кілометрів.

Також аналітики спростували варіант того, що це падіння ракет С-300, оскільки її вибух був би набагато масштабнішим. Те саме стосується і ракет "Вільха".

Для порівняння, там також показали вибухи ракет "Града" в Маріуполі у 2015 році, щоб підтвердити саме цей варіант.

Варто зазначити, що ракети з РСЗВ надто дрібні й низьколітаючі, щоб бути перехопленими будь-якою системою ППО, тому вони залишаються великою проблемою на полі бою і для жителів прифронтових областей.

Як повідомлялося раніше, в українських спецслужбах спростували інформацію про те, що Україна причетна до обстрілу Бєлгорода. Водночас там зазначили, що удари завдаються лише з військових об’єктів.