Армия РФ сама ударила по Белгороду? На видео с обстрелами города увидели странность

Россияне успели обвинить ВСУ

Вечером 30 декабря в российском Белгороде прогремели взрывы, в результате которых 12 человек погибли и более сотни получили ранения. Хоть сами россияне заявляют, что это дело рук ВСУ, однако аналитики имеют несколько другое мнение.

Как информирует OSINT-платформа Liveuamap в соцсети X, на одной из видеозаписей зафиксирован момент прилета снаряда от РСЗО Град, который летел с юго-восточного направления. То есть с территории России.

"Улица Попова ведет на юг, на этом видео по разлету обломков видно, что снаряд прилетел с востока, возможно, с юго-востока", — говорят аналитики.

Кроме того, они обратили внимание на то, что российское Минобороны заявляет, что ВСУ якобы применили чешскую модификацию "Града" РМ-70 "Вампир", но у нее максимальная дальность поражения составляет лишь 20 километров, в то время как от Белгорода до украинской границы минимум 35 километров.

Также аналитики опровергли вариант того, что это падение ракет С-300, поскольку ее взрыв был бы намного более масштабным. То же касается и ракет "Ольха".

Для сравнения там также показали взрывы ракет "Града" в Мариуполе в 2015 году, чтобы подтвердить именно этот вариант.

Стоит отметить, что ракеты с РСЗО слишком мелкие и низколетящие, чтобы быть перехваченными любой системой ПВО, из-за этого они остаются большой проблемой на поле боя и для жителей прифронтовых областей.

Как сообщалось ранее, в украинских спецслужбах опровергли информацию о том, что Украина причастна к обстрелам Белгорода. Вместе с тем там отметили, что удары наносятся лишь по военным объектам.