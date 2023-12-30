Взрывы в Белгороде: Минобороны РФ признало, что люди погибли из-за работы их ПВО
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В РФ уже угрожают ответными действиями
В российском Министерстве обороны заявили, что взрывы в Белгороде были вызваны падением частей сбитых украинских ракет. Там также утверждают, что удар по городу якобы был нанесен двумя ракетами "Ольха" в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства.
Как сообщила пресс-служба российского ведомства, в результате этого погибли 12 взрослых и два ребенка. Также сообщается о 108 пострадавших.
"Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород", — говорится в сообщение.
В то же время в Минобороны РФ заявили, что в случае "прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми". Также там пригрозили ответными действиями.
Украина не обстреливала Белгород
Источник "Телеграфа" в спецслужбах сообщил, что Силы обороны не причастны к атаке на Белгород. Украинская сторона ударила по военным объектам на территории РФ, являющимся законной целью войны. Но российская ПВО начало сбивать упавшие на головы россиян украинские ракеты.
"Украинские силы безопасности и обороны работают исключительно по военным целям врага", — подчеркнул источник в спецслужбах.
Как известно, в субботу, 30 января, примерно в 14:00, в Белгороде, который находится в 42 км от границы с Украиной, прозвучали мощные взрывы. В нескольких местах вспыхнули пожары.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ проинформировали, что всего погибли 14 человек, включая двух детей. По последним данным, пострадали 108 человек.
Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин дал распоряжение двум министрам отправиться в Белгород. При этом российский диктатор даже не выразил соболезнования семьям погибших.