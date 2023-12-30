Обстріл Харкова: росіяни поцілили ракетою у відомий готель у центрі міста (фото, відео)
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Будівля була частково зруйнована
Під час обстрілу Харкова російськими військовими одна з ворожих ракет влучила у готель Kharkiv Palace. Він знаходиться у самому центрі міста.
Про це повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. Він зазначив, що удар було завдано з території Бєлгородської області ракетами типу С-300.
Фільчаков підкреслив, що внаслідок обстрілу був готельний комплекс був частково зруйнований. Також він повідомив, що одна з ракет потрапила у житловий будинок по вулиці Гіршмана.
Фільчаков зазначив, що внаслідок цього ракетного удару постраждали 7 цивільних осіб. За його словами, зокрема, постраждав іноземний журналіст.
Слід зазначити, що це був досить престижний готель. Там часто зупинялись іноземці.
Нагадаємо, після масованого ракетного удару по Україні 29 грудня зросла кількість жертв у трьох містах. Йдеться про Київ, Запоріжжя та Одесу.