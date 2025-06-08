Від "Павутини 2.0" до потоплення "Москви": найзухваліші операції України

Моссад курить осторонь, вважають українці

Не встигли вщухнути пристрасті навколо операції "Павутина", як Сили оборони знищили понад сотню одиниць російської техніки за один раз схожим способом. Росіяни вже назвали цю операцію "Павутина 2.0" та вкотре посипали собі голову попелом у соцмережах.

Наша країна менша за розміром та кількістю населення, а значить і мобілізаційного резерву, не має величезних доходів від вуглеводнів і не виробляє ракети та танки сотнями. Однак, як виявилося, всьому цьому можна протиставити зухвалість та креативне мислення.

Прикладом цього може бути Ізраїль з його легендарним Моссадом, який після розгрому російських аеродромів, на переконання українців, "курить осторонь". "Телеграф" вирішив зібрати найзухваліші операції, які Україна здійснила під час війни, у хронологічному порядку. Список вражає.

Операція "Павутина 2.0"

У суботу, 7 червня, у російських Z-каналах з’явилася інформація про знищення на території РФ локомотива, який перевозив танки та десятки одиниць броньованої та автомобільної техніки. Повідомлялося, що до поїзда, який перевозив військову техніку, приєднали кілька вагонів із зерном. Після цього відбулося повторення історії з вантажівками — люки злетіли, а з вагонів почали вилітати дрони, які успішно вразили спочатку локомотив, а потім танки та інші бойові машини.

Таким чином було знищено 13 танків і більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Підриви Кримського мосту

Кримський міст дуже цінний для росіян, адже вони використовують його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ, крім того, він є символом, у тому числі особисто для Путіна. Спочатку повномасштабної війни в Україні Кримський міст вже аж тричі зазнав атак — у 2022, 2023 та 2025 роках.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунали вибухи – було підірвано вантажівку, начинену вибухівкою. В результаті стався частковий обвал двох прольотів і було значно пошкоджено дорожнє полотно. Крім того, спалахнуло кілька паливних цистерн поїзда.

Атака незаконної споруди стала наслідком складної багаторівневої операції, яку розробила СБУ. Цей вибух бачили не лише окупанти. Була ще одна камера, яка вела пряму трансляцію до офісу Малюка у Києві. Глава СБУ не розкриває, де була камера, але запевняє, що бачив вибух у деталях.

Секретар РНБО України того дня показав наслідки вибуху на Кримському мості під легендарну пісню Мерлін Монро "Happy Birthday, Mr. President". У такий спосіб він потролив Путіна, який відзначав своє 70-річчя напередодні.

У ніч на 17 червня 2023 року на мосту прогриміли декілька потужних вибухів. В результаті було знищено один проліт і ще один пошкоджено. Атака була здійснена за допомогою морських дронів Sea Baby.

У СБУ заявили, що деталі операції розкриють після закінчення війни в Україні, що не дає нам повної інформації, щоб оцінити складність і красу виконання, втім, це стосується й останньої атаки, здійсненої 3 червня 2025 року.

В цей день рано-вранці на мосту пролунали потужні вибухи. Останню операцію СБУ проводило під водою. У спецслужбі повідомили, що замінували опори моста та о 04:44 вибуховий пристрій було активовано. В результаті підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна — цьому сприяли 1100 кг вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Операція "Павутина"

1 червня Служба безпеки України провела операцію "Павутина", яка готувалася протягом півтора року. Вона стала наймасштабнішою атакою дронів на російську військову інфраструктуру. Унікальність у тому, що п’ять уражених авіабаз перебували в глибокому тилу — долетіти туди дуже важко.

Тому СБУ використала інший спосіб. Такого в сучасному світі не робив ще ніхто, однак у жанрі наукової фантастики ідея, як виявилося, виникала вже кілька років тому. Дрони замаскували під дахами мобільних будиночків, а вантажівки розвезли їх Росією. Потім дахи відкрилися і дрони полетіли до цілей. Водії фур не знали, що за вантаж вони перевозять.

Загалом в операції було використано 117 дронів та відповідну кількість операторів. Також відомо, що безпілотники мали штучний інтелект на випадок втрати зв’язку. У них була завантажена вся база по Ту-95МС, Ту-22М3, контури Ту-160, А50 тощо. Примітно, що "офіс" операції на території Росії розташовувався безпосередньо поряд з управлінням ФСБ Росії в одній із їхніх областей.

Знищений або пошкоджений, за оцінками, 41 літак стратегічної авіації. Втрати РФ оцінили більш ніж у 7 млрд доларів США. Задіяні для атак на 5 авіабаз "Дягілєво", "Оленья", "Іваново", "Бєлая" та "Українка" були 117 FPV-дронів.

Безсумнівно, саме ця операція на цей час є вершиною диверсійної роботи не лише в Україні, а й у світі одразу за декількома параметрами, у тому числі щодо співвідношення витрат на неї та збитків, завданих противнику.

Ліквідація генерала Кириллова у Москві

17 грудня 2024 року в Москві було підірвано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

Напередодні, 16 грудня, Служба безпеки України заочно оголосила йому підозру. Встановлено, що саме Кирилов відповідає за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників.

Вибух пролунав, коли чоловік виходив із дому, в якому вирвало під’їзні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено й службову машину генерала.

Українські спецслужби також ліквідували в Росії генерала Ярослава Москалика та провідного інженера, який модернізував російські РЕБи, Євгенія Ритикова та інших військових злочинців, а також колаборантів. Проте історія Кириллова відрізняється тим, що вибуховий пристрій було закладено в електросамокат. Таке знаряддя вбивства викликало хвилю мемів у мережі.

Викрадення російського вертольота Мі-8

У 2023 році Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало багато цінної інформації про російську авіацію, яка могла бути використана для посилення українських систем ППО. Це сталося завдяки спецоперації "Синиця", під час якої російський пілот перегнав в Україну бойовий вертоліт Мі-8 разом з екіпажем та деталями для винищувача.

Розвідники перевірили льотчика та створили секретний чат, у якому протягом пів року йшли обговорення безпечних маршрутів. Операція завершилася 9 серпня 2023 року.

Незабаром вийшов документальний фільм під назвою "Zбиті льотчики Росії", в якому були розкриті додаткові подробиці операції, включаючи особистість пілота. У фільмі операція порівнювалася з операцією "Діамант" (Пеніцилін), яку проводив ізраїльський Моссад у 1966 році, переконавши іракського льотчика викрасти МіГ-21, на той момент найсучасніший літак у радянському арсеналі.

Кирило Буданов назвав операцію першою успішною за всю історію України. "За цей час цього ніхто не робив. Сподіваємося, що тепер ми зможемо масштабуватись. Нам вдалося знайти правильний підхід до пілота, непомітно вивезти всю його родину (з Росії – ред.). І, нарешті, створити умови, за яких він зміг перевезти цей літак з екіпажем так, щоб вони не знали, що відбувається", – сказав він.

Російський корабель, пішов… на дно

Увечері 13 квітня 2022 року українськими ракетами був уражений флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва". Палаючий корабель, що йшов "на Одесу" і його затоплення викликали велике захоплення — цьому присвячували картини, марки та пісні.

Крейсер мав найкраще озброєння на Чорноморському флоті. Були в нього і крилаті ракети, і артилерійська установка, і ЗРК, і торпеди, але це не врятувало його від українських ракет "Нептун".

Завдяки погоді українцям вдалося розглянути крейсер далі, ніж добивав радар. Близько 16 години дві випущені ракети підбили "Москву", що врешті-решт призвело до затоплення корабля.

Судно спалахнуло. Воно затонуло під час буксирування в окупований Севастополь, а на морі тим часом вирував шторм. Точне місце затоплення вдалося знайти через супутник менш як за два тижні. Останки "Москви" прибивало до берега ще через кілька місяців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не зупинятиметься на фронті, оскільки не відчуває зовнішнього тиску. Тому Україні необхідно було провести операцію "Павутина", завдяки якій завершення війни стало набагато ближчим, ніж будь-коли було.