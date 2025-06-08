От "Паутины 2.0" до потопления "Москвы": самые дерзкие операции Украины

Моссад курит в сторонке, считают украинцы

Не успели утихнуть страсти вокруг операции "Паутина", как Силы обороны уничтожили более сотни единиц российской техники за один раз похожим способом. Россияне уже назвали эту операцию "Паутина 2.0" и в очередной раз посыпали себе голову пеплом в соцсетях.

Наша страна меньше по размеру и количеству населения, а значит и мобилизационного резерва, не имеет огромных доходов от углеводородов и не производит ракеты и танки сотнями. Однако, как оказалось, всему этому можно противопоставить дерзость и креативное мышление.

Примером тому может послужить Израиль с его легендарным Моссадом, который после разгрома российских аэродромов, по убеждению украинцев, "курит в сторонке". "Телеграф" решил собрать самые дерзкие операции, которые Украина осуществила во время войны, в хронологическом порядке. Список впечатляет.

Операция "Паутина 2.0"

В субботу, 7 июня, в российских Z-каналах появилась информация об уничтожении на территории РФ локомотива, который перевозил танки и десятки единиц бронированной и автомобильной техники. Сообщалось, что к поезду, перевозившем военную технику, присоединили несколько вагонов с зерном. После этого произошло повторение истории с грузовиками — люки слетели, а из вагонов начали вылетать дроны, которые успешно поразили сначала локомотив, а затем танки и другие боевые машины.

Таким образом было уничтожено 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники. При этом россияне уже успели прозвать операцию "Паутина 2.0". Информацию об операции также косвенно подтвердили Силы обороны юга Украины в утренней сводке.

Подрывы Крымского моста

Крымский мост очень ценен для россиян, ведь они используют его как логистическую артерию для обеспечения своих войск, кроме того он является символом, в том числе лично для Путина. Сначала полномасштабной войны в Украине Крымский мост уже целых три раза подвергся атакам — в 2022, 2023 и 2025 годах.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремели взрывы – был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. В результате произошло частичное обрушение двух пролетов и было значительно повреждено дорожное полотно. Кроме того, загорелись несколько топливных цистерн поезда.

Атака незаконного сооружения стала результатом сложной многоуровневой операции, которую разработала СБУ. Этот взрыв видели не только оккупанты. Была еще одна камера, которая вела прямую трансляцию в офис Малюка в Киеве. Глава СБУ не раскрывает, где находилась камера, но уверяет, что видел взрыв в деталях.

Секретарь СНБО Украины в тот день показал последствия взрыва на Крымском мосту под легендарную песню Мерлин Монро "Happy Birthday, Mr. President". Таким образом он потроллил Путина, который отмечал свое 70-летие накануне.

В ночь на 17 июня 2023 года на мосту прогремели несколько мощных взрывов. В результате был уничтожен один пролет и еще один был поврежден. Атака была совершена с помощью с помощью морских дронов Sea Baby.

В СБУ заявили, что детали операции раскроют после окончания войны в Украине, что не дает нам полной информации, чтобы оценить сложность и красоту исполнения, впрочем, это же относится к последней атаке, осуществленной 3 июня 2025 года.

В єтот день ранним утром на мосту прогремели мощные взрывы. Последнюю операцию СБУ проводило под водой. В спецслужбе сообщили, что заминировали опоры моста и в 04:44 взрывное устройство было активировано. В результате подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — этому поспособствовали 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Операция "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина", которая готовилась в течение полутора лет. Она стала самой масштабной атакой дронов на российскую военную инфраструктуру. Уникальность в том, что пять пораженных авиабаз находились в глубоком тылу — долететь туда дронами очень тяжело.

Поэтому СБУ использовала другой способ. Такого в современном мире не делал еще никто, однако в жанре научной фантастики идея, как оказалось, появлялась уже несколько лет назад. Дроны замаскировали под крышами мобильных домиков, а грузовики развезли их по России. Затем крыши открылись и дроны полетели к целям. Водители фур не знали, что за груз они перевозят.

В общей сложности в операции было использовано 117 дронов и соответствующее количество операторов. Также известно, что беспилотники обладали искусственным интеллектом на случай потери связи. В них была загружена вся база по Ту-95МС, Ту-22М3, контуры Ту-160, А50 и т.д. Примечательно, что "офис" операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей.

Уничтожен или поврежден, по оценкам, 41 самолет стратегической авиации. Потери РФ оценили более чем в 7 млрд долларов США. Задействованы для атак на 5 авиабаз "Дягилево", "Оленья", "Иваново", "Белая" и "Украинка" были 117 FPV-дронов.

Несомненно, именно эта операция на данный момент является вершиной диверсионной работы не только в Украине, но и в мире сразу по нескольким параметрам, в том числе по соотношению затрат на нее и ущерба, понесенного противником.

Ликвидация генерала Кириллова в Москве

17 декабря 2024 года в Москве был взорван начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кирилов.

Накануне, 16 декабря, Служба безопасности Украины заочно объявила ему подозрение. Установлено, что именно Кириллов ответственен за применение российскими войсками химического оружия на восточном и южном фронтах против украинских защитников.

Взрыв раздался, когда мужчина выходил из дома, в котором вырвало подъездную дверь и выбило стекла. Также была повреждена и служебная машина генерала.

Украинские спецслужбы также ликвидировали в России генерала Ярослава Москалика и ведущего инженера, модернизировавшего российские РЭБы, Евгения Рытикова, и других военных преступников, а также коллаборантов. Однако история Кириллова отличается тем, что взрывное устройство было заложено в электросамокат. Такое орудие убийства вызвало волну мемов в сети.

Угон российского вертолета Ми-8

В 2023 году Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило много ценной информации о российской авиации, которая может быть использована для усиления украинских систем ПВО. Это произошло благодаря спецоперации "Синица", в ходе которой российский пилот перегнал в Украину боевой вертолет Ми-8 вместе с экипажем и деталями для истребителя.

Разведчики проверили летчика и создали секретный чат, в котором на протяжении полугода шли обсуждения безопасных маршрутов. Операция завершилась 9 августа 2023 года.

Вскоре вышел документальный фильм под названием "Zбитые летчики России", в котором были раскрыты дополнительные подробности операции, включая личность пилота. В фильме операция сравнивалась с операцией "Бриллиант" (Пенициллин), которую проводил израильский Моссад в 1966 году, убедив иракского летчика угнать МиГ-21, на тот момент самый современный самолет в советском арсенале.

Кирилл Буданов назвал операцию первой успешной за всю историю Украины. "За это время этого никто не делал. Надеемся, что теперь мы сможем масштабироваться. Нам удалось найти правильный подход к пилоту, незаметно вывезти всю его семью (из России – ред.). И, наконец, создать условия, при которых он смог перевезти этот самолет с экипажем так, чтобы они не знали, что происходит", – сказал он.

Русский корабль, пошел… ко дну

Вечером 13 апреля 2022 года украинскими ракетами был поражен флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Горящий корабль, шедший "на Одессу" и его затопление вызвали большой восторг — этому посвящали картины, марки и песни.

Крейсер имел лучшее вооружение на Черноморском флоте. Были у него и крылатые ракеты, и артиллерийская установка, и ЗРК, и торпеды, но это не спасло его от украинских ракет "Нептун".

Благодаря погоде украинцам удалось разглядеть крейсер дальше, чем добивал радар. Около 16 часов две выпущенные ракеты подбили "Москву", что в конце концов привело к затоплению корабля.

Судно загорелось. Оно затонуло во время буксирования в оккупированный Севастополь, а на море тем временем бушевал шторм. Точное место затопления удалось найти через спутник менее чем через две недели. Останки "Москвы" прибивало к берегу еще несколько месяцев спустя.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не будет останавливаться на фронте, поскольку не ощущает внешнего давления. Поэтому Украине необходимо было провести операцию "Паутина", благодаря которой завершение войны стало гораздо ближе, чем когда-либо было.