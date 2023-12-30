Обстрел Харькова: россияне попали ракетой в известную гостиницу в центре города (фото, видео)

Здание было частично разрушено

При обстреле Харькова российскими военными одна из вражеских ракет попала в гостиницу Kharkiv Palace. Она расположена в самом центре города.

Об этом сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. Он отметил, что удар был нанесен с территории Белгородской области ракетами типа С-300.

Фильчаков подчеркнул, что в результате обстрела гостиничный комплекс был частично разрушен. Также он сообщил, что одна из ракет попала в жилой дом по улице Гиршмана.

Фильчаков отметил, что в результате этого ракетного удара пострадали 7 гражданских лиц. По его словам, в частности, пострадал иностранный журналист.

Следует отметить, что это была довольно престижная гостиница. Там часто останавливались иностранцы.

Отель Kharkiv Palace на карте

Напомним, после массированного ракетного удара по Украине 29 декабря увеличилось количество жертв в трех городах. Речь идет о Киеве, Запорожье и Одессе.