Обстрел Харькова: россияне попали ракетой в известную гостиницу в центре города (фото, видео)
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Здание было частично разрушено
При обстреле Харькова российскими военными одна из вражеских ракет попала в гостиницу Kharkiv Palace. Она расположена в самом центре города.
Об этом сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. Он отметил, что удар был нанесен с территории Белгородской области ракетами типа С-300.
Фильчаков подчеркнул, что в результате обстрела гостиничный комплекс был частично разрушен. Также он сообщил, что одна из ракет попала в жилой дом по улице Гиршмана.
Фильчаков отметил, что в результате этого ракетного удара пострадали 7 гражданских лиц. По его словам, в частности, пострадал иностранный журналист.
Следует отметить, что это была довольно престижная гостиница. Там часто останавливались иностранцы.
Напомним, после массированного ракетного удара по Украине 29 декабря увеличилось количество жертв в трех городах. Речь идет о Киеве, Запорожье и Одессе.