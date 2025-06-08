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На Покровському напрямку загинула відома операторка дронів, яку шанував Залужний

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
2003
Операторка дронів Катерина Мяу Троян Новина оновлена 08 червня 2025, 22:55
Операторка дронів Катерина Мяу Троян. Фото Колаж "Телеграф"

Вона мала велике серце

Катерина "Мяу" Троян загинула на війні. Це сталось під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Вона боронила Україну у складі роти ударних БпЛА 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомив фотограф Вадим Сарахан. За його словами, військова загинула 5 червня. Їй було 32 роки.

"Ще зовсім нещодавно ти раділа — твої світлини переглядав сам Залужний. Ти працювала, тримала напрямок, допомагала команді. А сьогодні — ми згадуємо тебе з теплом і вдячністю", — додав він.

За даними військового Ігоря Луценка, Катерину привезли ще живою до госпіталя у Дніпрі, але вже не змогли врятувати.

Заступниця голови Верховної Ради та співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Олена Кондратюк і побратими згадали дівчину і висловили співчуття родині та близьким покійної.

Побратими згадують Катерину Троян як "фахівця у своїй справі" та "члена команди, якому було не все одно". Операторка FPV-дронів мала понад 1000 успішних вильотів і пройшла Курську кампанію.

"Ми пізнали її як людину з відкритим серцем та відсутністю гордині, до неї можна було завжди звернутись за допомогою, не питання було допомогти комусь з власного бажання, і ніяка зарозумілість не заважала нашій посестрі самій звертатись за допомогою", — написали військові.

Ще тиждень тому про героїзм "Мяу" розповідали представникам Британського парламенту на фотовиставці "Жінки на захисті України" з Валерієм Залужним.

"Ми готували зустріч, планували допомогти їй з авто, бо її попереднє авто було знищено тими, хто потім вбив її. Боже, як це все боляче", — розповіла Кондратюк.

Раніше "Телеграф" писав, що тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну. Вона загинула у російському полоні.

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#Росія #Війна #Покровський напрямок