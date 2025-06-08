На Покровском направлении погибла известная оператор дронов, которую чтил Залужный

У нее было большое сердце

Екатерина Мяу Троян погибла на войне. Это произошло во время выполнения боевого задания на Покровском направлении. Она защищала Украину в составе роты ударных БПЛА 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщил фотограф Вадим Сарахан. По его словам, военная погибла 5 июня. Ей было 32 года.

"Еще совсем недавно ты радовалась — твои фотографии просматривал сам Залужный. Ты работала, держала направление, помогала команде. А сегодня — мы вспоминаем тебя с теплом и благодарностью", — добавил он.

По данным военного Игоря Луценко, Екатерину привезли еще живой в госпиталь в Днепре, но уже не смогли спасти.

Заместитель председателя Верховной Рады и соучредительница Украинского Женского Конгресса Елена Кондратюк и собратья вспомнили девушку и выразили соболезнования семье и близким покойной.

Собратья вспоминают Екатерину Троян как "специалиста по своему делу" и "члена команды, которому было не все равно". Оператор FPV-дронов имела более 1000 успешных вылетов и прошла Курскую кампанию.

"Мы узнали ее как человека с открытым сердцем и отсутствием гордыни, к нему можно было всегда обратиться за помощью, не вопрос был помочь кому-то по собственному желанию, и никакое самомнение не мешало нашей сестре самой обращаться за помощью", — написали военные.

Еще неделю назад о героизме "Мяу" рассказывали представителям Британского парламента на фотовыставке "Женщины на защите Украины" с Валерием Залужным.

"Мы готовили встречу, планировали помочь ей с авто, потому что ее предыдущее авто было уничтожено теми, кто потом убил ее. Боже, как это все больно", — рассказала Кондратюк.

Ранее "Телеграф" писал, что тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину. Она погибла в русском плену.