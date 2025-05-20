Навсегда 21: на фронте погиб украинский пятиборец

Спортсмен погиб во время выполнения боевого задания

На войне погиб бывший пятиборец сборной Украины Илья Ковалев. Ранее жизнь за Украину отдал украинский легкоатлет Орест Малованюк.

О смерти Ковалева сообщила пресс-служба Федерации современного пятиборья в Instagram. 21-летний Герой погиб на Сумщине во время выполнения боевого задания.

"19 мая 2025 года, выполняя боевое задание, защищая территориальную целостность Украины в Сумской области, погиб житомирский пятиборец Илья Ковалев.

Мастер спорта по современному пятиборью, в прошлом — член сборной Украины. Человек невероятного потенциала, всесторонне развитый, талантливый и навсегда 21! Невероятная боль, грусть, и бесконечное чувство ненависти к проклятым оккупантам.

Вечная память…" — гласит сообщение.

Справка: Современное пятиборье — вид спорта из класса спортивных многоборств, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте тренера-преподавателя Конотопской детско-юношеской спортивной школы Александра Бондаря. Также война забрала самое ценное у украинского футболиста, воспитанника ФК "Львов" Юрия Яцкива.