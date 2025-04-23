Украинский тренер погиб на фронте, спасая собратьев

Герой погиб, спасая собратьев

На фронте погиб тренер-преподаватель Конотопской детско-юношеской спортивной школы Александр Бондарь. Ранее война забрала жизнь украинского дзюдоиста Евгения Корогода.

О смерти Бондаря сообщает пресс-служба Федерации греко-римской борьбы Украины в Facebook. Герой погиб при выполнении боевого задания.

"Защищая Родину, трагически погиб тренер-преподаватель Конотопской детско-юношеской спортивной школы Бондарь Александр Анатольевич.

Тренер первой категории с многолетним опытом работы с детьми. С первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцем защищать нашу страну.

Александр погиб при выполнении боевой задачи. Спасая своих собратьев, отдал свою жизнь!

Выражаем соболезнования близким и родным. Вечная память и слава Герою", — гласит сообщение.

Ранее на войне погиб украинский футболист Алексей Шубин, выступавший за "Десну" и "Черкассы". Кроме того, жизнь за Украину отдал футболист Вадим Папирович, игравший за юношескую сборную Украины. Также на фронте погиб украинский футболист, воспитанник футбольного клуба "Львов" Юрий Яцкив.