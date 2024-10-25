В боях под Нью-Йорком погиб экс-футболист сборной Украины

Герой на юношеском уровне представлял страну

Бывший украинский футболист Вадим Папирович погиб на фронте, защищая Украину от российских захватчиков. Недавно война забрала экс-футболиста Дмитрия Богачева, который также защищал цвета сборной Украины на юношеском уровне.

В пятницу, 25 октября, Папировича провели в последнюю путь в Кременчуге (Полтавская область). Об этом сообщает telegraf.in.ua.

Вадима мобилизировали в августе 2023 года. Погиб герой 11 октября 2024 года вблизи Нью-Йорка (Донецкая область). В ВСУ Папирович служил на должности гранатометчика в пехотном отделении.

Папирович играл за футбольные команды БРВ-ВИК (Владимир), "Кремень" (Кременчуг) и "Металлург" (Запорожье). В 2009 году он сыграл три матча за национальную команду U-17 в отборочном турнире чемпионата Европы.

В 2010 году Папирович дебютировал на профессиональном уровне за команду Хмельницкого, где проживал длительное время. На профессиональном уровне играл за "Горняк" (Горишние Плавни), МФК "Николаев", "Говерлу" (Ужгород).

Напомним, в июне на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Кроме того, под Бахмутом не стало футболиста из Бучи Олега Макаренко.