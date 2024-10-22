Трое детей потеряли отца: погиб боец, воевавший с первого дня вторжения

Бойцу было 54 года

Каждый день на войне в Украине гибнут военные, защищающие ее Независимость. Так печальная весть не обошла и Днепропетровщину, ведь погиб солдат Перетятько Станислав Иванович.

Как отмечает Каменский городской совет, воин погиб еще 25 августа, но об этом стало известно только сейчас в октябре. Мужчина отдал свою жизнь возле населенного пункта Мирное в Запорожье.

Станислав Перетятько родился 3 марта 1970 года в Каменске. В 1988 году окончил профессиональное техническое училище №22. Он проходил срочную военную службу на протяжении 1988-1990 годов. Затем долгое время работал в ООО ПКП "Днепротех".

Перетятко Станислав

Однако с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 г. он стал в защиту Украины.

У Станислава Перетятько остались жена и трое детей. Бойцу было 54 года. Он на протяжении почти трех лет вторжения воевал с российской оккупационной армией на разных направлениях.

Похоронили воина на Аллее Героев кладбища по ул.Весенняя в Каменске.

Напомним, что на фронте погиб один из самых талантливых операторов дронов в Украине младший сержант Виктор Стельмах с позывным "Саба". Боец встал на защиту государства с первого дня войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте погиб Александр "Турист" Чухно, прикрывавший собой солдат.