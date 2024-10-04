Украинцы попрощались с защищавшим Угледар комбатом: что известно о его смерти

Мужчине было 33 года

В пятницу, 4 октября, в Николаевской области попрощались с командиром батальона 123-й бригады ТРО Игорем Анатольевичем Грибом. Он якобы погиб под Угледаром в Донецкой области.

Об этом сообщает жена погибшего и исполнительный комитет Первомайского городского совета. Отмечается, что бойцу было 33 года.

"Наш Герой погиб 02 октября 2024 года, во время исполнения служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересам государства!" — пишут в горсовете.

Прощание с Грибом прошло 4 октября на центральной площади города. Почтить память защитника пришли близкие, родственники, друзья и горожане. У мужчины осталась жена и дочь.

Игорь Гриб родился и проживал в населенном пункте Кривое Озеро. У него было звание командиром батальона 123-й бригады ТРО. Похоронят защитника Украины 5 октября в Кривом Озере.

В то же время, гибель Игоря Анатольевича журналист Владимир Бойко якобы связывает с самоубийством. Эту информацию официально не подтверждали.

"33-летний комбат застрелился 2 октября после того, как его батальон сбежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно", — пишет журналист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на войне погиб воин из Днепропетровщины, не успевший увидеть новорожденную внучку.