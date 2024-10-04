Українці попрощалися з комбатом, який боронив Вугледар: що відомо про його смерть

Чоловіку було 33 роки

У п'ятницю, 4 жовтня, на Миколаївщині попрощались з командиром батальйону 123-ї бригади ТРО Ігорем Анатолійовичем Грибом. Він нібито загинув під Вугледаром на Донеччині.

Про це повідомляє дружна загиблого та виконавчий комітет Первомайської міської ради. Зазначається, що бійцю було 33 роки.

"Наш Герой загинув 02 жовтня 2024 року, під час виконання службових обов’язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави!" — пишуть у міськраді.

Прощання з Грибом відбуло 4 жовтня на центральній площі міста. Вшанувати пам'ять захисника прийшли близькі, родичі, друзі та містяни. У чоловіка залишилась дружина та донька.

Ігор Гриб народився та проживав в населеному пункті Криве Озеро. Він мав звання командиром батальйону 123-ї бригади ТРО. Поховають захисника України 5 жовтня у Кривому Озері.

Водночас загибель Ігоря Анатолійовича журналіст Володимир Бойко нібито пов'язує з самогубством. Цю інформацію офіційно не підтверджували.

"33-річний комбат застрелився 2 жовтня після того, як його батальйон втік з позицій під Вугледаром, внаслідок чого місто було втрачено остаточно", — пише журналіст.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на війні загинув воїн з Дніпропетровщини, який не встиг побачити новонароджену онучку.