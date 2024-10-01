Від зварювальника до героя: на фронті загинув оператор БПЛА зі Слов’янська Микита Тертишний (фото)

У хлопця залишилися батьки

Україна втратила ще одного молодого бійця на фронті – загинув 29-річний молодший сержант Микита Тертишний. Він був оператором безпілотного літального апарату військової частини А1126.

Життя за рідну країну він віддав 23 вересня під час виконання бойового завдання у районі Покровська. Про це повідомила Слов’янська міська ВА.

Відомо, що Микита народився 27 січня 1995 року. Дитинство та юність пройшли у рідному Слов’янську. Там він навчався у школах №13 та №1. Після закінчення 9-го класу наш герой отримав спеціальність електромонтажника силових мереж та електрообладнання у Слов’янському енергобудівному технікумі.

Після навчання працював зварником. Пізніше завершив курси в столичному Інституті електрозварювання імені Патона, що дозволило йому розвиватися далі у своїй професії. 2021 року він перебрався до Хмельницького. У серпні 2023 року Микита був мобілізований до лав Збройних сил України. За час служби він пройшов інтенсивне навчання у Великій Британії, де набував навичок роботи з військовою технікою та дронами. Повернувшись до України, продовжував навчання у Житомирі, удосконалюючи свої вміння для захисту країни.

Поховали хлопця 28 вересня на цвинтарі на вулиці Данила Галицького у рідному Слов’янську.

Раніше "Телеграф" писав, що на Херсонщині загинув досвідчений воїн з Івано-Франківської області.