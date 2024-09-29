Врятував людей із обстріляної лікарні: у Сумах попрощалися з загиблим поліцейським (фото)

Поліцейський до останнього виконував свої обов’язки

У Сумах пройшло прощання з полковником Ігорем Поладичем. 43-річний чоловік загинув під час російського удару по лікарні 28 вересня.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Telegram. Попрощатися з правоохоронцем прийшли родичі, друзі, особовий склад поліції та небайдужі городяни.

"Сьогодні відбулося прощання із загиблим, внаслідок російського обстрілу, 43-річним начальником сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області полковником поліції Ігорем Поладичем", — йдеться у повідомленні.

Там повідомили, що окупанти вдарили по лікарні дроном типу "Шахед", а коли до місця прибули рятувальники та поліція, по тому ж об’єкту було завдано удару ще одним дроном.

Поладич знаходився на місці до останнього і виконував свої обов’язки щодо порятунку мирних людей. Від другого вибуху він отримав тяжкі поранення, вижити після яких не зміг.

Як повідомлялося раніше, удару по Сумах було завдано вранці 28 вересня. Згідно з останньою інформацією, повітряний терор росіян забрав життя 10 людей, а ще 22 отримали поранення.