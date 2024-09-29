Спасал людей из обстрелянной больницы: в Сумах попрощались с погибшим полицейским (фото)

Полицейский до последнего выполнял свои обязанности

В Сумах прошло прощание с полковником Игорем Поладичем. 43-летний мужчина погиб во время российского удара по больнице 28 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Telegram. Попрощаться с правоохранителем пришли родственники, друзья, личный состав полиции и неравнодушные горожане.

"Сегодня состоялось прощание с погибшим в результате российских обстрелов 43-летним начальником сектора кадрового обеспечения Сумского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области полковником полиции Игорем Поладичем", — сказано в сообщении.

Там сообщили, что оккупанты ударили по больнице дроном типа "Шахед", а когда к месту прибыли спасатели и полиция, по тому же объекту был нанесен удар еще одним дроном.

Поладич находился на месте до последнего и выполнял свои обязанности по спасению мирных людей. От второго взрыва он получил тяжелые ранения, выжить после которых он не смог.

Как сообщалось ранее, удар по Сумах был нанесен утром 28 сентября. Согласно последней информации воздушный террор россиян унес жизни 10 человек, а еще 22 получили ранения.