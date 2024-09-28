Развозил гуманитарку: украинский судья погиб после российского удара по Харьковщине (фото)

Мужчине был 61 год

Россияне днем 28 сентября обстреляли населенный пункт Казачья Лопань, вследствие чего погиб гражданский мужчина, а три женщины получили ранения. Позже стало известно, что погибшим оказался судья Верховного Суда Леонид Любойко.

Об этом сообщила пресс-служба ВС в Facebook. Информацию также подтвердила Харьковская прокуратура, где отметили, что погибший занимался доставкой гуманитарной помощи.

"Сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко", — говорится в сообщении ВС.

По данным следствия, в автомобиль Любойко попал российский FPV-дрон. Предварительно известно, что вместе с ним в машине находились три гражданские женщины, которые получили ранения и были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Как сообщалось ранее, 27 сентября россияне ударили баллистической ракетой по полицейскому отделению в Кривом Роге. Погибло трое правоохранителей и техническая работница.