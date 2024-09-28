Игрушки и любимая курточка в руинах: репортаж из разбитой Россией многоэтажки в Краматорске

Краматорск, как и другие города Донецкой области, часто попадает под удары РФ

Россияне 25 сентября сбросили бомбу ФАБ-250 на жилой квартал города Краматорск Донецкой области. Пострадали жилые многоэтажные дома, погибли 50-летний мужчина и 87-летняя женщина, еще 19 человек получили ранения, среди них — четверо детей в возрасте от 4 до 15 лет.

На месте очередного военного преступления России побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фото и видео разрушений.

На одном из видео соседка по видеосвязи показывает жительнице одного из пострадавших домов, которая выехала за границу, что осталось от ее квартиры. Видимо, она просила женщину забрать документы, но в квартире почти ничего не осталось.

Уцелел только шкаф, в нем две куртки, одна из них — любимая сына, или внука хозяйки квартиры. Также на месте осталась бейсболка, несколько игрушек. В квартире после прилета российской бомбы больше нет потолка, разрушены стены.

На фото и видео, кроме ужасных разрушений, причиненных россиянами, попытки жителей навести хоть какой-то порядок. Люди выбрасывают разбитые стекла, выносят уцелевшие вещи из квартир.

Как сообщал "Телеграф", утром в субботу, 28 сентября, россияне ударили "шахедами" по больнице в Сумах. Второй удар они нанесли, когда шла эвакуация пациентов после первого. По последним данным, погибло 9 человек, еще 12 получили ранения.