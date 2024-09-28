Удар по больнице в Сумах: появились первые фото и видео с места и новые детали

Среди погибших — полицейский

Появились первые кадры с места российского удара по больнице в Сумах. Погибло семеро людей, еще 12 пострадали, данные уточняются, так как продолжается разбор завалов.

По уточненным данным в результате атаки вражеских БпЛА типа "Шахед" на Сумы предварительно 7 погибших и 12 тяжелых раненых. Об этом сообщили в ОВА.

Фото с места публикует "Суспільне". По данным прокуратуры Сумской области, на момент взрывов в больнице находилось 86 пациентов, из них 15 маломобильных и 38 работников заведения.

Сначала россияне ударили одним "шахедом" один человек погиб, началась эвакуация. Когда на месте происшествия спасатели и полицейские оказывали помощь и эвакуировали больных, враг нанес еще один авиаудар. Из-за повторного обстрела погибли 5 человек, в том числе и сотрудник полиции, еще один полицейский получил ранения.

Как сообщили в Минздраве Украины, среди тяжелораненых — двое медработников: врач и медсестра, которые находились в приемном отделении. Их сейчас оперируют. Разрушено приемное отделение больницы, частично разрушены один из этажей и крыша здания.

В полиции области сообщили, что поисково-спасательная операция продолжается. На месте удара работают полицейские, взрывотехники и все профильные службы. Людей направляют в безопасные места, достают из-под завалов раненых, медики оказывают медицинскую помощь.

Как сообщал "Телеграф", 19 сентября, россияне обстреляли Сумы управляемыми авиабомбами. Одной из них они ударили по Сумскому гериатрическому пансионату, погиб один человек, еще несколько получили ранения.