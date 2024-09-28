Россияне ударили "шахедами" по больнице и жилому сектору в Сумах: есть жертвы (обновлено)

Последствия атаки россиян уточняются

Около 7:40 в субботу, 28 сентября, в городе Сумы один за другим прогремели два мощных взрыва во время воздушной тревоги. Есть два попадания "шахедов", пострадало заведение здравоохранения, также армия РФ направила беспилотник на жилой сектор. Есть погибшие.

О прилетах сообщил и.о. городского головы Артём Кобзарь. По его словам, на месте работает ГСЧС, медики "скорых" и полиция.

"Сегодня, 29 сентября, утром враг нанес авиационный удар по учреждению здравоохранения в областном центре, применив БПЛА типа "Шахед". Предварительно есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", — сообщили в Сумской ОВА.

UPD. В результате российских ударов "шахедами" В Сумах погибли люди, сообщает "Суспільне". Предварительно известно о двух погибших.

Как пишут в Telegram каналах местные жители, взрывы были очень мощными. На места попаданий поехали "скорые".

В 8:28 в Сумах снова раздался взрыв. За считанные минуты до этого в области была объявлена воздушная тревога.

"Произошел повторный авиационный удар в областном центре. Враг направил БпЛА типа "Шахед" на жилой сектор. Последствия удара уточняются", — сообщили в ОВА.

Напомним, ночью и под утро россияне атаковали Украину "шахедами". Взрывы раздавались в Киеве, где ПВО сбивала вражеские беспилотники. Обломки рухнули в Оболонском районе столицы, повреждено нежилое помещение. Также взрывы были под Черкассами и в Днепре.

Стоит отметить, что россияне терроризируют Сумы регулярно, нанося удары по гражданским объектам. Так, около 5:30 во вторник, 24 сентября, в Сумах раздался сильный взрыв.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу 27 сентября российские военные ударили ракетами по полицейскому управлению в Кривом Роге. В результате есть погибшие и пострадавшие.