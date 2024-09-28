Война - день 948: Россия продвигается на Донбассе и атакует с воздуха

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 28 сентября 2024 года. Накануне завершилась рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в США, где он представил свой мирный план по завершению войны, встретился с коллегой Джо Байденом и кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. В Украине тем временем было неспокойно, — в частности, Россия атаковала полицейское управление в Кривом Роге ракетами, в результате чего погибли и пострадали люди. Также у России есть продвижение в нескольких населенных пунктах на Донбассе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 28 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Почти 25 беспилотников врага сейчас находятся в воздушном пространстве Украины. Угроза для ряда восточных, центральных и южных регионов Украины.

00:00 В воздушном пространстве Украины несколько групп "Шахедов". Кроме того, ранее взрывы прозвучали в Днепре, Запорожье и в Одесской области.

Карта боевых действий от DeepState на Покровском и Кураховском направлении в Донецкой области по состоянию на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боев в Украине под Курахово и Покровском от DeepState 28.09.2024

С ситуацией в Украине за 25 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 945: продвижение россиян под Покровском и критическая ситуация в Угледаре

О новостях и событиях 26 сентября мы рассказывали здесь: Война – день 946: в Угледаре критическая ситуация, а в России новая ядерная доктрина

О том, что происходило 27 сентября, читайте в трансляции: Война — день 947: Зеленский встретился с Трампом, а РФ атакует "Кинжалами"