Война — день 946: в Угледаре критическая ситуация, а у России новая ядерная доктрина

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на Покровском направлении остается очень напряженной, лишь за предыдущие сутки там захватчики пытались продвинуться более пятидесяти раз. Помимо того оккупанты усиливают давление на Лиманском направлении, а также пытаются завершить окружение Угледара. У украинских защитников тоже есть успехи — им удалось выбить врага из агрегатного завода в Волчанске. При этом россияне готовят новый масштабный удар, а среди целей могут быть украинские атомные электростанции.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 26 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина вновь под атакой российских дронов. В сети сообщают, что в воздушном пространстве их около 30 единиц

О том, что происходило 23 сентября, читайте в трансляции: Война — день 943: оккупанты продвинулись на Донбассе и сбросили авиабомбы на Запорожье

С ситуацией в Украине за 24 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 944: россияне пытаются прорваться под Покровском и бомбят Харьков

О новостях и событиях 25 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 945: продвижение россиян под Покровском и критическая ситуация в Угледаре