Война — день 943: оккупанты продвинулись на Донбассе и сбросили авиабомбы на Запорожье

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты не сбавляют обороты в районе Покровска, а также усилили давление на направлении Купянска. В то же время у украинских защитников тоже есть успехи. И речь идет не только о Курской области, где был накануне ликвидирован командир одного из подразделений, участвовавших в резне в Буче, но и в Донецкой области. Вместе с тем с приближением зимы усиливаются обстрелы прифронтовых городов, в частности стало известно о первом сбросе КАБ на Запорожье.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 23 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Запорожье после прилета авиабомбы вспыхнул пожар в центре города. Местные каналы говорят об ударе по гражданской инфраструктуре.

О том, что происходило 20 сентября, читайте в трансляции: Война — день 940: продвижение РФ в Торецке и запрет Telegram в Украине

С ситуацией в Украине за 21 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 941: обострение на фронте и жестокие удары по Харькову и Кривому Рогу

О новостях и событиях 22 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 942: оккупанты пытаются прорваться на новом направлении и готовят масштабный удар