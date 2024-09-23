Война — день 943: оккупанты продвинулись на Донбассе и сбросили авиабомбы на Запорожье
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Оперативно о главном за сутки
Оккупанты не сбавляют обороты в районе Покровска, а также усилили давление на направлении Купянска. В то же время у украинских защитников тоже есть успехи. И речь идет не только о Курской области, где был накануне ликвидирован командир одного из подразделений, участвовавших в резне в Буче, но и в Донецкой области. Вместе с тем с приближением зимы усиливаются обстрелы прифронтовых городов, в частности стало известно о первом сбросе КАБ на Запорожье.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 23 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В Запорожье после прилета авиабомбы вспыхнул пожар в центре города. Местные каналы говорят об ударе по гражданской инфраструктуре.
О том, что происходило 20 сентября, читайте в трансляции: Война — день 940: продвижение РФ в Торецке и запрет Telegram в Украине
С ситуацией в Украине за 21 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 941: обострение на фронте и жестокие удары по Харькову и Кривому Рогу
О новостях и событиях 22 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 942: оккупанты пытаются прорваться на новом направлении и готовят масштабный удар