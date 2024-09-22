Росія вперше атакувала Запоріжжя КАБ: що відомо про наслідки

Окупанти змогли дістатись до Запоріжжя авіабомбою

У Запоріжжі пролунав сильний вибух, після якого місцеві жителі повідомили про перебої з електрикою. До цього повідомлялося про запуски коригованих авіабомб.

Про це повідомили кореспонденти "Телеграфу". За їхніми словами, у деяких районах світло пропадало секунд на десять, а в інших — зникло десь на п’ять хвилин.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили КАБ по місту, про це також повідомляють моніторингові канали.

За даними моніторингового каналу "Гнила черешня", пуски сталися з району Молочанська, при цьому під обстріл потрапило не лише Запоріжжя, а й деякі інші населені пункти області. Там також зазначили, що росіяни готувалися застосовувати КАБ проти Запоріжжя ще з лютого 2024 року.

Як відомо, кориговані авіабомби це тип авіаційних боєприпасів, які є звичайною авіаційною бомбою зі спеціальним модулем, що збільшує дальність її скидання до кількох десятків кілометрів. КАБ активно використовуються росіянами для ударів по прифронтових містах і дуже часто вони прилітають по Харкову. Проти Запоріжжя цей тип зброї офіційно застосовується вперше.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти ввечері 21 вересня вкотре атакували Харків керованими авіабомбами. Ворог потрапив у житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі міста.